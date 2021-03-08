Süper Lig’de en son 6. haftadaki Erzurumspor maçında ilk 11’de yer alan Radamel Falcao, 4 ay 11 gün sonra sahadaki yerini aldı. Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed’in yokluğunda Aslan’ın hocası Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız ile maça başladı. Falcao da inanılmaz bir dönüş yaptı. 14. dakikada usta işi gole imza atan Falcao, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışından direk dibine müthiş bir şut çıkardı ve ağları havalandırdı. Tecrübeli forvet, 68. dakikada ise penaltıdan fileleri sarstı. Tam 134 gün sonra ligde golle tanışan hem de duble yapan Falcao’nun çabası, galibiyet için yeterli olmadı. Galatasaray’da şimdi merak edilen konu, önümüzdeki hafta forvette kimin oynayacağı... Çünkü Mohamed’in cezası dünkü Sivasspor maçıyla sona erdi.











