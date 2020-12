Cim Bom'a Falcao sürprizi! Kolombiyalı golcü, tam 3 ay sonra sahaya inerek takımla çalışmalara katıldı. Son olarak 24 Ekim'deki Erzurum deplasmanında forma giyen 34 yaşındaki santrfor, bu hafta sonundaki Trabzonspor sınavıyla hasreti bitirmeye hazırlanıyor. Radamel Falcao, Galatasaray'a transfer olduktan sonra 29 maçta oynarken, tam 31 karşılaşmada ya tribünde ya da evindeydi. Oynamadığı maç sayısı, oynadığı maçı geçen deneyimli golcüyü Trabzon karşısında kadroya almayı planlayan Fatih Terim, Diagne ile arasında yine bir tercih yapmak zorunda kalacak. Ocak ayı için düşünülen formül ise farklı. Falcao ile ABD kulübü Inter Miami arasında transfer görüşmeleri olduğu biliniyor. Galatasaray cephesi, olası bir transferde kolaylık sağlamaya hazır. Hatta yıldız oyuncunun transfer öncesi tekrar sakatlanmamak için geri dönüş sürecini ağırdan aldığı iddia ediliyordu.

'Falcao haysiyetli ve karakterli'

Falcao'nun son durumuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli futbolcu için, "Haysiyetli ve onurlu bir insan" ifadesini kullanırken, "Bazen bir çiçeği alıyorsunuz, bir yerde müthiş açıyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Sakatlıklar oluyor. Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda Galatasaray’a katkı vereceğini, ne kendisini de Galatasaray’ı zor duruma düşürmeyeceğini inanıyorum. Dünya çapında bir karakter. O gereğini yapacaktır, çalışıyor. İnşallah kısa zamanda dönecektir" dedi. Cengiz, "Falcao devre arasında kalacak mı?" sorusuna ise "Bir şey diyemem. Her şey olabilir. Ben kalacak mıyım bilmiyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı ve iyisi olmasını diliyorum" cevabını verdi.

Mini yorum

Sağlıklı Falcao 11'de başlar

Diagne'nin varlığı dert, yokluğu yara. Falcao sakatken geçen sezon şampiyonluğun nasıl kaçtığı hâlâ hafızalardayken bu sezon Diagne'yi kadroda tutmayı istemek normaldi. Falcao yine yok ve Diagne formayı en çok hak eden Galatasaraylı olduğunu düşünüyor. O yüzden Göztepe maçında oyundan çıkarken tepki gösterip soyunma odasına gitti. Diagne geçen sezon Brugge'de hocası Clement ile de benzer sorunları yaşadı ve neredeyse forma giymedi. Clement haklı çıktı ve Brugge şampiyon oldu. Kim bilir belki yine Diagne yanılıyordur. Diagne zor bir karakter. Falcao ve Babel sakatken kendine mecbur kalındığının farkında. Falcao sağlıklı olursa hafta sonu 11'de başlar. Ama bence Terim'e sorsak ara transferde ikisini de gönderip yerlerine yenilerini almak ister.

Serkan Akcan