Galatasaray’da Falcao ile 45 dakika

1 Ekim’deki PSG maçında oynayıp sakatlanan ve 67 gün aradan sonra ilk karşılaşmasına Alanyaspor önünde çıkan Radamel Falcao, Paris’e giden kafilede yerini aldı.

Fiziksel açıdan henüz hazır olmadığı net şekilde görünen Kolombiyalı golcünün geri dönüşüyle ilgili planlamayı sağlık ekibiyle birlikte yapan teknik heyet, her seferinde süreyi arttırarak Falcao’nun form tutmasını sağlamaya çalışıyor. İlk adım cumartesi günü ligde atıldı, Alanya maçında Falcao, 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil edildi.

Galatasaray’ın kadrosunda bugünkü maç öncesinde başka forvet oyuncusu bulunmuyor.

Golsüz bitirmek istemiyor

Teknik direktör Fatih Terim dün akşam basın toplantısında yıldız oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Falcao bizimle beraber ama ne kadar oynar, fiziği ne kadar müsait tam bilmiyorum. 90 dakikayı zaten çıkaramaz. 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak, maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak!” dedi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, son bölümde de oyuna girse en azından bir kez fileleri havalandırarak, Avrupa’da sezonu golsüz kapatmak istemiyor.