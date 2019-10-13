Devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray, Henry Onyekuru operasyonunda aşama kaydediyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in, Falcao’nun verimini arttırabilmek amacıyla ona top taşıyacak en iyi ismin Onyekuru olduğunu tespit etmesiyle, yönetim kolları sıvamıştı. Monaco ile kurulan ilk temasın olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar’ın planı, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak.

Monaco, 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru’nun Fransa’daki performansından memnun değil.

1 milyon Euro bedelle...

Son haftalarda kadroya bile giremeyen Onyekuru da,düzenli forma giyeceği bir kulübe gitmek istiyor. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde, Galatasaray cephesinde transferin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru’yu 1 milyon Euro kiralama bedeli ve yarım sezonluğuna 1 milyon 250 bin Euro’luk maaşla renklerine bağlamak istiyor. Girişimlerin bu hafta da devam edeceği bildirildi.