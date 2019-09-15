1-KASIMPAŞA maçında ilk kez forma giyen Radamel Falcao, galibiyeti getirdi. Sözleşmesine göre 3 puana karşılık 20 bin Euro kazanacak Falcao, buna karşılık kulübün TFF'den 2.7 milyon TL almasını sağladı.

2-KOLOMBİYALI golcüyü ilk maçına Luyindama hazırladı. Teknik heyet milli arada idmanlarda Falcao'yu Luyindama ile eşleştirdi ve Falcao, Kongolu stoperle mücadele ederek Kasımpaşa provasını yaptı.

3-İLK 3 hafta 11'de sahaya çıkan ancak hiç gol atamayan Diagne'nin aksine ağları hemen sarsan Radamel Falcao, takım arkadaşlarına Senegalli oyuncudan çok daha fazla yardımcı oldu. Club Brugge'e kiralanan Diagne'de %45 olan atılan topu karşılama ve isabetli pas verme oranı ilk maçında Falcao'da yüzde 70 oldu.

4-EŞİ ve çocukları da Falcao'yu ilk maçında yalnız bırakmadı. Kucağında minik kızıyla seremoniye çıkan yıldız futbolcunun eşi de Türk Telekom Stadı'nda kiraladıkları locadaydı.

5-ASLANTEPE'YE Falcao, bereketiyle geldi. Cuma akşamı olmasına rağmen Kasımpaşa maçına 44 bin kişi geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarların büyük bölümü formalarının arkasına '9-Falcao' yazdırdı.

6-FALCAO'NUN Türkiye kariyerine golle başlaması dünyada da yankı buldu. Puyol ve birçok meslektaşı, Kolombiyalı forveti kutladı...

GALATASARAY'IN KAHRAMANI

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrasında dünyanın gözü de Türkiye'ye çevrildi. İşte Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar manşetler:

- EL UNIVERSAL (KOLOMBIYA): "Falcao Galatasaray'ın kahramanı."

- DAILY MAIL (İNGILTERE): "Havalimanında binlerce kişinin karşıladığı Falcao golle başladı."

- CALCIOMERCATO (İTALYA): "Falcao, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı."

- AD (HOLLANDA): "Binlerce taraftar Falcao'nun ilk maçını bekledi ve Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi."

- A BOLA (PORTEKIZ): "Falcao, Quaresma ile karşı karşıya geldi. G.Saray, kazandı."

- EL COLOMBIANO (KOLOMBIYA):"Falcao gollerine devam ediyor."

(Sabah)



