Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Umut Nayir'den geldi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konuların başında Falcao geldi.Transferi ile ülkede büyük yankı uandıran golcü futbolcunun sakatlığı nedeniyle önemli maçlarda forma giymemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı.

A Spor'dan Emre Kaplan'ın haberine göre ise Galatasaray Kulübü'nün Doktoru Yener İnce çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Habere göre İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda oyuncuyu zorla oynatamazsınız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Galatasaray cephesinin nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu oldu.

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Yener İnce sosyal medyadan yanıtladı

Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce, "Falcao'nun oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda oyuncuyu zorla oynatamazsınız, aynı ağrıyla oynayanlar var" ifadesini kullandığı yönündeki iddialara kişisel Instagram hesabından böyle yanıt verdi.