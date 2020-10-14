Galatasaray formasıyla çıktığı 4 Süper Lig maçında 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Radamel Falcao, Cim Bom’un yükselişindeki en büyük etken olmuştu. Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına ilk 11’de başlayıp Kasımpaşa karşılaşmasında da oyuna sonradan dahil olan 34 yaşındaki futbolcu, hücum hattındaki etkili görüntüsüyle dikkat çekmişti. Başarılı ismi, pazartesi günü Alanyaspor’la oynanacak karşılaşmada ilk 11’e çekmeyi planlayan teknik ekip, konuyla ilgili olarak kararını yıldız ismin milli takımdan dönüşü sonrasında verecek.

Kolombiya’nın 10 Ekim’de Venezuela’yla oynadığı 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesine 74. dakikada dahil olan tecrübeli futbolcunun Şili mücadelesinin ardından yarın İstanbul’da olması bekleniyor. Teknik ekibin, Falcao’nun form durumuna göre Kasımpaşa maçında olduğu gibi yine Mbaye Diagne’yi ilk 11’e çekebileceği belirtildi