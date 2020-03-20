Galatasaray’da evden çıkma yasağı

Corona Virüs nedeniyle ligler ertelenince Galatasaray'da futbolculara ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi.

20 Mart 2020, Cuma 07:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da evden çıkma yasağı

Daha önce seyircisiz olduğu açıklanan ancak dün ertelendiği belirtilen ligler sonrasında Galatasaray’ın programı da değişti.

Birlikte çalışmanın bir süre durdurulduğunu belirtilen sarı-kırmızılılarda futbolculara ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi.

Buna göre, oyuncuların eş ve çocukları da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmayacak. Futbolcular bu süre içerisinde ev içinde kendileri için belirlenen özel programla kendilerini hazır tutmaya çalışacak. Bu karar, maçların oynanmasına tepki gösteren yabancıları da rahatlattı.

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