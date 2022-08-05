Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray 'da artık tüm gözler 10 numara hamlesine çevrilmiş durumda. Taraftarlar uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira'nın transferini dört gözle beklerken, Sarı-Kırmızılılar'dan şok bir hamle geldi.

Takvim'in haberine göre yönetim, Brezilyalı futbolcunun transferinde frene basma kararı aldı. Bu flaş kararın nedeni ile ilgili iki iddia kulislerde konuşuluyor.

İlk iddiaya göre Evander'in sakatlığının devam etmesi ve takıma katılması durumunda fiziki açıdan arkadaşlarını yakalamasının 1 ayı bulacağından dolayı teknik direktör Okan Buruk bu transferi veto etti.

İkinci iddiaya göre ise Galatasaray yönetimi çok daha önemli bir 10 numarayla görüştüğü için Evander'i ikinci plana atmış durumda. Görüşülen bu isimle alakalı sosyal medyada bir sürü dedikodu dolaşırken, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer operasyonunu çok gizli bir şekilde yürüttüğü belirtiliyor.

Galatasaray'ın masaya oturduğu öne sürülen 10 numarayla ilgili Gustavo Scarpa ve Raphael Veiga iddiaları taraftarlar arasında konuşuluyor. Arsenal formasını giyen, Uruguay Milli Takımı'nın yıldızı Lucas Torreira ile anlaşarak taraftarlarının yüzünü güldüren yönetimin, 10 numara transferinde de bombayı patlatmayı planladığı gelen bilgiler arasında.