Nijeryalı orta saha oyuncusunun sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği, kesin durumunun MR'dan sonra açıklanacağı belirtildi. Etebo tedbir amaçlı olarak dinlendirilecek.

Aslan'da eksik sayısı artıyor

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Fatih, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Taşdemir dışında, Falcao, Babel ve son olarak Etebo da maç kadrosunda yer almayacak. Falcao'nun sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisine devam ediliyor. Babel de sırt ağrıları sebebiyle özel bir program eşliğinde sahada ve salonda çalıştı. Marcao da kırmızı kart cezası sebebiyle bugünkü maçın kadrosunda yok.



