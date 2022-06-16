Galatasaray , geçen sezon basketbolda yakaladığı başarının bir benzerini futbolda da görebilmek için aynı yöntemi izleyecek, bu branşı, Sportif AŞ Başkan vekili olan Erden Timur’a teslim edecek.

Ekrem Memnun’un ayrılmasının ardından coach olarak Andreas Pistiolis’i takımın başına getiren ve çok iyi sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, şimdi de benzer bir düzenlemeyi yapıp, yine Timur ile birlikte hareket edecek. Başkan Dursun Özbek’in seçimi kazanmasında önemli bir rol üstlenen Erden Timur’un, Sportif Direktör Cenk Ergün ile beraber hareket edeceği dile getirildi. Ancak Timur, bu konuda direkt Başkan Özbek’e bağlı olacak.

Taktiğini anlattı

Son yapılan görevlendirmede, Sportif AŞ’nin başkan yardımcısı olan Timur’un, bugünkü TFF Genel Kurulu için gittikleri Ankara’dan dönüşüyle birlikte kolları sıvayacağı ifade edildi. TFF Lisans Kurulu’nun harcama limitlerini açıklaması ve yeni TFF Yönetimi’nin Süper Lig statüsünü kesinleştirmesinin ardından işe başlayacak olan sarı-kırmızılılar, öncelikle kalan borçları aradan çıkarmak istiyor.

Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasına göre bu sezon sadece faiz ödemesinde bulunacak Galatasaray’ın, geçmiş yönetimden kalan ödemeleri de gerçekleştireceği ifade edildi. (Milliyet)



