Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından Marcao’nun da sakatlanması savunmada planları bozdu. Teknik direktör Fatih Terim, Donk’un yanında Emin Bayram veya Ahmet Çalık’tan birini görevlendirecek.

Her iki oyuncusuyla da yakından ilgilenen İmparator, en özel görevi ise Mario Lemina’ya verdi. Cim Bom’un orta sahadaki kilit ismi olan Lemina, kalan 8 haftalık bölümde ekstra savunma görevini de üstlenecek. Lemina’nın maç içinde zaman zaman 3. stoper gibi yer alması isteyen Terim, yıldız futbolcusuna çok güveniyor.

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