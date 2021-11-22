Galatasaray'da en çok koşan yine Berkan
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, dün akşamki dev derbide ilk 11’de görev yaptı. Berkan, 11,66 kilometrelik koşu mesafesiyle bu alanda Sarı-Kırmızılılar’ın en etkili ismi olmayı başardı.
Cim Bom’un başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, dün akşamki dev derbide ilk 11’de görev yaptı.
Galatasaray ’ın orta alanında sergilediği mücadeleci görüntüyle dikkat çeken Berkan, maç boyunca adeta sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
Berkan, 11,66 kilometrelik koşu mesafesiyle bu alanda Sarı-Kırmızılılar’ın en etkili ismi olmayı başardı.