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Galatasaray'da en çok koşan yine Berkan

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, dün akşamki dev derbide ilk 11’de görev yaptı. Berkan, 11,66 kilometrelik koşu mesafesiyle bu alanda Sarı-Kırmızılılar’ın en etkili ismi olmayı başardı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 12:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da en çok koşan yine Berkan

Cim Bom’un başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, dün akşamki dev derbide ilk 11’de görev yaptı.

Galatasaray ’ın orta alanında sergilediği mücadeleci görüntüyle dikkat çeken Berkan, maç boyunca adeta sahada ayak basmadık yer bırakmadı.

Berkan, 11,66 kilometrelik koşu mesafesiyle bu alanda Sarı-Kırmızılılar’ın en etkili ismi olmayı başardı.

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