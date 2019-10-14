Galatasaray’da Emre Mor ve Taylan Antalyalı rüzgarı

7 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Cim Bom, sonuçlardan ziyade ligdeki kötü futboluyla taraftarını üzüyor. Fatih Terim son Gençlerbirliği maçının ardından yumruğunu masaya vururken, kadroda değişim sinyalleri vermişti. Hocanın revizyon mesajı, milli arada karşılık buldu. Yedek ve genç oyuncular antrenmanlarda oldukça hırslı çalışırken, özellikle iki ismin öne çıktığı öğrenildi: Emre Mor ve Taylan Antalyalı. Florya’da İstanbulspor’a karşı kazanılan 3-2’lik hazırlık maçında birer de gol atan Emre ile Taylan, formaya iyice yaklaştı.

Emre 11’e doğru...

Feghouli’nin formsuzluğunda Emre Mor 11’e göz kırparken; Taylan da istekli görüntüsüyle hocasından tam not aldı. Fatih Terim, Selçuk’un yerine artık Taylan’a şans vermeyi düşünüyor. Galatasaraylı taraftarlar da Taylan’ın resmi maç performansını merakla bekliyor.

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