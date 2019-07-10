Galatasaray’da dün flaş bir gelişme yaşandı, Emre Mor, İstanbul’a geldi. Daha önce Fatih Terim’in sıcak bakmadığı iddia edilen 21 yaşındaki oyuncu deneyimli teknik adamla görüştü.

Emre Mor’un kendisini Milli Takım’a ilk kez çağıran teknik direktör olan Terim’e “Hocam bana şans ver, seni mahçup etmem” dediği bildirildi. Emre’nin bu girişimi sonrası deneyimli teknik adamın genç oyuncuya bir kez daha şans tanımaya karar verdiği öğrenildi. Galatasaray, Celta Vigo’nun yollarını ayırmayı planladığı genç yıldızın transferini, bedelsiz kiralama yöntemiyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Metin Karabaş