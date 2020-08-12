Galatasaray'da Emre Kılınç transferini resmen açıkladı!
Son dakika haberi..Galatasaray son dönemde çok konuşulan bir transferini daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Son olarak Oğulcan Çağlayan'ı transfer eden Galatasaray bir transferini daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Resmi KAP açıklamasının dün Oğulcan Çağlayan transferinde olduğu gibi 19.05'te yapıldı
Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık anlaşma yaparken ilk sezonunda 11.350.000 TL maaş ödemesi yapacağını açıkladı
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
▪ 2020/21: 11.350.000 TL
▪ 2021/22: 8.000.000 TL
▪ 2022/23: 8.500.000 TL
▪ 2023/24: 9.000.000 T
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1293579770178023426
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1293511735094190083