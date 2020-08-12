Son olarak Oğulcan Çağlayan'ı transfer eden Galatasaray bir transferini daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Resmi KAP açıklamasının dün Oğulcan Çağlayan transferinde olduğu gibi 19.05'te yapıldı

Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık anlaşma yaparken ilk sezonunda 11.350.000 TL maaş ödemesi yapacağını açıkladı

İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

▪ 2020/21: 11.350.000 TL

▪ 2021/22: 8.000.000 TL

▪ 2022/23: 8.500.000 TL

▪ 2023/24: 9.000.000 T











