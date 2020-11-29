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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın gecesi

Emre Akbaba 11 Mayıs 2019'da Rize deplasmanında sakatlanmış, ayağı 3 yerden birden kırılmıştı.

29 Kasım 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın gecesi

Genç oyuncu sahalara geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında dönebilmiş, bu kez Rize'deki karşılaşmanın ikinci yarıda şans bulmuştu. Ancak 2-0 kaybedilen maç sonunda büyük bir üzüntü yaşamıştı. Genç orta saha dün gece kilidin açılmasında büyük rol oynadı. 43'te Melnjak'ın hava topunda Emre'ye yaptığı dirsekle müdahale VAR'dan kaçmadı, Diagne de penaltıyı gole çevirdi. Emre ikinci golde de vitrindeydi ve 52'de Diagne'nin skoru 2-0'a getiren vuruşunda asisti yapan isim oldu.


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