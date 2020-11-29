Genç oyuncu sahalara geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında dönebilmiş, bu kez Rize'deki karşılaşmanın ikinci yarıda şans bulmuştu. Ancak 2-0 kaybedilen maç sonunda büyük bir üzüntü yaşamıştı. Genç orta saha dün gece kilidin açılmasında büyük rol oynadı. 43'te Melnjak'ın hava topunda Emre'ye yaptığı dirsekle müdahale VAR'dan kaçmadı, Diagne de penaltıyı gole çevirdi. Emre ikinci golde de vitrindeydi ve 52'de Diagne'nin skoru 2-0'a getiren vuruşunda asisti yapan isim oldu.







