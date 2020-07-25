Yıldız futbolcu, henüz 4. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı Sarı-Kırmızılılar’da ikinci sezonunu geçiren Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı performans sergileyemedi. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon henüz eylül ayında ayak tarak kemiği kırılınca aylarca sahalardan uzak kaldı. Emre, şubatta formasına kavuştu ama bu kez 32. haftadaki Rizespor maçında kaval kemiği kırıldı. Yıldız orta saha oyuncusu, bu sezonun ilk yarısını taamen kaçırdı. Emre, ikinci devreyle birlikte sahalara oldukça iyi bir dönüş yaptı. 18 resmi maçta 6 gol, 1 asistle oynayan Emre Akbaba dün yine sakatlık kabusu yaşadı. Antalyaspor maçının henüz 4. dakikasında, adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Ömer Bayram’a bırakmak zorunda kaldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacak.

Bitmek bilmeyen sakatlık kâbusu

Galatasaray bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, sakatlıklardan çektiği kadar... Son haftadaki Antalyaspor deplasmanına Falcao, Lemina, Andone ve Muslera’dan yoksun çıkan, Luyindama’nın sezonu kapatmasıyla sarsılan Sarı-Kırmızılı ekip, dün de Emre Akbaba’nın bir kez daha sakatlanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.



