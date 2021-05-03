Sezon boyunca performansı nedeniyle eleştirilen Emre Akbaba, ligin son bölümünde açıldı! 36. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında uzatma dakikalarında attığı golle Galatasaray’a 1 puan kazandıran tecrübeli futbolcu, Antalya maçını boş geçtikten sonra Konyaspor mücadelesinde yine Aslan’a hayat vermişti. 1-0’lık maçta Cim Bom’un tek golünü kaydeden Akbaba, dün de Gençlerbirliği deplasmanında seriye devam etti. 53. dakikada çok şık bir vuruşla ağları havalandıran Emre, sonrasında bir gol daha attı ancak VAR’a takıldı. Hakem Halis Özkahya bu golü iptal ederken, Emre son bölümlerde yerini Mostafa Mohamed’e bıraktı.

Emre’nin 65. dakikada attığı gol, VAR aracılığıyla iptal edildi. Hakem Halis Özkahya, asisti yapan Babel’in eliyle topu önüne aldığını belirtti.

Sözleşmesi bitiyor

Çıktığı son 4 lig maçında 3 kez rakip fileleri sarsan Emre Akbaba’nın sezon sonunda kontratı bitiyor. Yönetim ile yeni mukavele görüşmelerini sürdüren Emre’nin, kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği öne sürülse de, 28 yaşındaki gurbetçi yıldız bu iddiaları yalanlamıştı.