Galatasaray’da Emre Akbaba, Rizespor maçında golle döndü

Galatasaray’da geçen sezon Mayıs ayında ligdeki Rizespor deplasmanında sakatlanan Emre Akbaba, 8 ay sonra aynı yerdeki kupa maçıyla formasına kavuştu.

Sahaya kaptan olarak çıkan yıldız futbolcu, attığı nefis gol ve ortaya koyduğu müthiş futbolla, ikinci yarı öncesi ümit verdi.

Maç sonrası konuşan Emre, “Hocamız kuralar çekildikten sonra antrenmanda beni çağırdı, ‘Ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın’ dedi. Kaptan çıkardı, ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir süre Fransa’da tedavi olduk, takım kamptayken beni arayıp soruyordu. Bu benim için çok değerli bir şey. Bugünlere gelmek için çok çalıştım. Bugün sadece bir başlangıç oldu. Çok daha güzel işler yapmak istiyorum. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.