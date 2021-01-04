Galatasaray'da Emre Akbaba krizi yaşanıyor. Daha önce sakatlıklarla boğuşan ve beklenen katkıyı veremeyen Emre Akbaba'da son dakika gelişmesi. Sarı-kırmızılı camianın her zaman her yerde sahip çıktığı, gücünü arkasında hissettirdiği hatta çok büyük kişisel başarılar yakalamadan "Cimbom bom'un çocuğu" unvanını verdiği Emre Akbaba sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında yönetim, biraz hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray'ın teklifi 1 milyon euro

Mevcut sözleşmesi 1 milyon 750 bin Euro olan Emre Akbaba, 18 Ağustos 2018'de kontrat yaptığı zaman Euro kuru 6,8'di. Yönetim Emre'ye yeni sözleşmesini yine o dönemin kuru baz alınarak yani; 1 milyon Euro üzerinden teklif etti.

Güncel kurdan 1.5 milyon euro istiyor

Ancak tecrübeli futbolcu güncel kurdan 1.5 milyon Euro istediğini bildirdi. Emre ile tekrar görüşülecek ama Galatasaray 1 milyon Euro'luk tekliften yukarı çıkmak istemiyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba'yı sol açıkta da merkezde de santrfor arkasında da deniyor ancak; Emre'den beklediği katkıyı hiçbir bölgede alamadı. Bu sezon gol atamayan ve sadece bir asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında süre almadı.

4 milyon euro bonservis ödendi

Alanyaspor’da yıldızı parlayan Emre Akbaba, 2017-18 sezonunda 34 maçta 14 gol 9 asistlik performans ortaya koymuş ve futbolcuya hem Fenerbahçe hem de Galatasaray talip olmuştu Süreçte iki kulüp de Emre Akbaba için Alanyaspor yönetimiyle görüşmüş fakat; futbolcu tercihini Galatasaray’dan yana kullanmıştı. Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor’a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Emre Akbaba, Fenerbahçe yerine Galatasaray’a imza atmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmıştı.

'Tek ihtiyacım olan düzenli oynamak'

Galatasaray’daki döneminde Emre Akbaba yaşadığı sakatlıların performansına etkili olduğunu ifade etmişti. Akbaba, “Ciddi sakatlıklar yaşadım. Fizik olarak toparlanmam da zaman aldı. Oynadıkça daha iyi olacağım. Tek ihtiyacım olan düzenli oynamak. Kendime güveniyorum, zamanla çok daha iyi olacağım" ifadesini kullandı. (Ajansspor)







