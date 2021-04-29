Bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Akbaba, kritik haftalarda kritik gollerine devam ediyor. Emre Akbaba, 36. haftada oynanan Trabzonspor maçının son saniyelerinde kaleci Uğurcan’dan seken topu tamamlayarak takımına 1 puanı kazandırmıştı. Dünkü mücadelede ikinci yarının başında oyuna dahil olan Emre, adeta Trabzon maçındaki golünün kopyasını attı! Galatasaray’ın pozisyona girmekte zorladığı mücadelede Babel’in sert şutunu iyi takip eden 28 yaşındaki futbolcu, Sehiç’ten dönen topu filelere göndererek şampiyonluk yolunda hayati 3 puanı Aslan’a kazandırdı. Emre Akbaba’nın bu sezon ligde 4 gol, 3 de asisti bulunuyor.

'Şampiyon olursak gollerim hatırlanır'

Galibiyetin mimarı Emre Akbaba, maçın ardından şunları söyledi: Gol için çok mutluyum. Trabzon maçıyla birlikte bir ivme yakaladık. Parolayı 6’da 6 olarak belirledik, 2 maçı aldık. Geriye 4 karşılaşma kaldı. Onları da kazanmak için her şeyi yapacağız. İnşallah şampiyon oluruz ve attığım bu goller hep hatırlanır.







