Galatasaray'da Emre Akbaba fırtınası. Gençlerbirliği maçında bu sezon ki 5. golünü atan Emre Akbaba Galatasaray kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre Akbaba yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sarı-kırmızılı formadan uzak kalmıştı. 28 yaşındaki futbolcu sakatlıktan döndükten sonra da bir türlü eski performansını yakalayamamıştı.





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Kritik 3 gol attı!

1-1 beraberi biten Trabzonspor maçının son dakikakalarında Emre Akbaba Galatasaray'a beraberlik getiren golü kaydetmişti.

Antalyaspor maçını boş geçen yıldız futbolcu 1-0 biten Konyaspor maçında da takımın tek golünü atarak 3 puan kazandırmıştı. Emre son olarak Gençlerbirliği maçında takımın ikinci golünü atarak rahat nefes almasını sağladı.

Emre Akbaba, 65.dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ancak VAR sonrası gol iptal edildi.

Emre Akbaba'nın bu performansı yeni sözleşme almasına yetecek mi? İlerleyen günlerde göreceğiz...



