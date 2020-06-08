Galatasaray’da Emre Akbaba antrenmanlarda rüzgar gibi esiyor

Lige verilen ara Emre Akbaba’ya yaradı... Belhanda ile forma rekabetinde olan Galatasaray’ın yıldız ismi, antrenmanlarda rüzgar gibi esiyor. Teknik direktör Fatin Terim’in gözüne giren Emre, dün de Metin Oktay Tesisleri’nde şov yaptı. Florya’daki idmanın ana bölümünde ayak tenisi oynanırken, Emre yaptığı artistik vuruşlar ile dikkat çekti.

Hırslı görüntüsü ve kazanma isteğiyle teknik heyeti memnun eden Emre, kalan 8 haftalık süreçte Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri olacak. Fatih hoca da, skor katkısını düşünerek Rizespor maçı öncesi Emre Akbaba’yı Belhanda’nın bir adım önünde görüyor.

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