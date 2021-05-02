Galatasaray'da 29 Mayıs'ta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi adaylar bir bir projelerini ve listelerini açıklamaya başlarken, yavaş yavaş gerilim düzeyi de artıyor. Adaylığını açıklayan isimlerden Galatasaray'ın eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, FANATİK'e verdiği röportajda, diğer adaylarla birleşme konusu hakkında, "Burak Elmas da Metin Öztürk de beni aradılar. 'Başkanım, hayırlı olsun. Siz olmayacaksınız da kim olacak? Emrinizdeyiz' dedi ikisi de. Çok nazik bir şey, emre girmek söz konusu değil tabii ki... Metin Öztürk ile birtakım büyüklerimiz, kardeşlerimiz aracı mesajlar vasıtası ile 'Birlikte hareket edin' diye telkinleri oldu. Metin Bey ile 3-4 defa görüşme yaptım, kendi talebi üzerine. Onlar da plan, projeler hazırlıyorlar. Fakat birtakım şartlar öne sürünce, Galatasaray'ın bu zamana kadar çektiği sıkıntıları pek o şartlarda yaşamak istemediğim için kabul etmedim. Şartlar ne gösterir, bilemem" ifadelerini kullanmıştı.

'Böyle bir konuşma olmadı'

Burak Elmas, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Hamamcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. "Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiçbir zaman geçmedi" diyen Elmas, "Kaldı ki adaylığımı açıklayalı beş ay oldu. Hiç kimsenin emrine girmedim, girmeyi teklif etmedim ve girmeyeceğim" açıklamasını yaptı. Metin Öztürk de yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi. Eşref Bey, emir eri arıyor olabilir ancak 5569 sicil numarasıyla 1. sandıkta olan Galatasaray’ın en kıdemli üyelerinden biri olarak aradığı emir eri ben değilim" sözleriyle tepki gösterdi.

'20 Şubat 2021'de gerçekleşti'

Eşref Hamamcıoğlu, Elmas ile Öztürk’ün açıklamalarına yazılı olarak yanıt erdi: Sayın Burak Elmas'ın "hiçbir zaman olmadı" dediği konuşma, 20 Şubat 2021’de ifade ettiğim şekilde gerçekleşmiştir. Sayın Metin Öztürk farklı zamanlarda doğrudan ve dolaylı olarak, benim başkanlığımdaki yönetimde yer almak istediğini ifade etmiştir. İkinci başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri talep ettikten sonra nezaketi gereği, "emrinizdeyiz" ifadesini kullanmıştır. Ancak bu tür pazarlıklar tarafımca kabul görmemiştir. Seçim sürecinin Galatasaray'a yakışan bir şekilde geçmesi en büyük temennimdir. Bu noktadan sonra herhangi bir karşı cevap vermeyeceğimi belirtirim.