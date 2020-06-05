SABAH Spor'un dün okuyucularına duyurduğu "Marcao sakatlandı" haberinin ardından Galatasaray kulüp resmi sitesinden Brezilyalı stoperle ilgili detaylı açıklama yapıldı. Antrenmandaki çift kalede girdiği ikili mücadele sonrasında sol iç yan bağlarında esneme oluşan Marcao'nun çekilen MR'ında ikinci derece hasar tespit edildi. Tedavisi 4-6 hafta sürecek Marcao en az bir ay forma giyemeyecek.

DONK'UN YANINA İLK ADAY EMİN

Marcao sırasıyla Rizespor, Gaziantep FK, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracak. Bu gelişme teknik direktör Terim'i de zorda bıraktı. Zira devre arasında Luyindama'nın lisansını askıya alan Galatasaray'da Marcao alternatifsizdi. Ön liberosu Donk'u mecburen stopere çeken Terim'in şimdi sadece iki alternatifi var: Ahmet Çalık ve Emin Bayram.

OZAN'DAN SONRA SIRA EMİN'E GELDİ

Ozan Kabak'a 18 yaşında formayı veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2003 doğumlu Emin'le idmanlarda özel olarak ilgileniyor. 17 yaşındaki genç stoper Rize deplasmanında bulacağı şansı iyi değerlendirmeyi başarırsa ligin kalan maçlarında da forma giymeye devam edecek. Böylece teknik direktör Fatih Terim de Türk futboluna bir genç yıldız adayı daha armağan etmiş olacak.