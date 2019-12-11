Galatasaray’da Emin Bayram, PSG maçı kadrosunda

Çok sayıda eksik oyuncusu bulunan ve Fransa’ya sadece 16 futbolcuyla giden Galatasaray’da, teknik patron Fatih Terim’in ilk planı 5’li savunmayla oynamaktı. Ancak Marcao ve Donk dışında elinde net bir stoper olmaması, ya bu bölgede 16 yaşındaki Emin Bayram’ın görev yapması ya da planın değişmesi anlamına geliyor.

Genç Emin, kariyerindeki ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a karşı oynamış ve beğenilmişti.

Ahmet Çalık listede yok

UEFA’ya 21 kişilik liste sunabilen Galatasaray’da, Ahmet Çalık’ın ismi bildirilmediği için kadroya alınamıyor. Ahmet’in yokluğunda, Emin Bayram’ın ikinci devrede de olsa forma giymesi bekleniyor.

17 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı ise Brugge maçının uzatma dakikalarında oyuna alınmıştı.

Ozan Kabak 18 yaşındaydı

Geçtiğimiz sezon Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11’de oynattığı Ozan Kabak 18 yaşındaydı.

Genç stoper, Avrupa’da gösterdiği performansla, sadece yarım sezonluk bir süreç sonrası 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a transfer oldu. Ardından 15 milyon Euro’ya Schalke’ye geçen Ozan’ın adı Bayern Münih’le anılıyor.

Cim Bom’un kamp kadrosu

■ Kaleciler: Muslera, Okan

■ Defans: Şener, Donk, Mariano, Emin Bayram, Marcao, Nagatomo

■ Orta saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Ömer, Nzonzi, Emre Mor, Lemina

■ Forvet: Falcao