Galatasaray’ı Yeni Malatya deplasmanında oldukça zorlu bir 90 dakika bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekipte çok sayıda eksik var. Sakatlıkları devam eden Belhanda ve Emre Akbaba’nın yanı sıra sürpriz bir şekilde Feghouli de İstanbul’da bırakıldı. Cezayirli yıldızın, Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge deplasmanında yorgun düştüğü, dinlendirilme amacıyla Malatya’ya götürülmediği öğrenildi.

Ayrıca hafta içinde baba olma sevinci yaşayan Selçuk İnan da, İstanbul’da bırakılan oyuncular arasında yer aldı. Üstelik cezaları devam eden teknik direktör Fatih Terim’le yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş da kulübede oturamayacak. Terim yine oyuncularını tribünden takip edecek. Takımın başında ise bir diğer yardımcısı Levent Şahin yer alacak.



