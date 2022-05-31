ING Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çekişmeye sahne olan Galatasaray Nef-Anadolu Efes yarı final serisinin 3. maçı Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde oynanırken, karşılaşma öncesinde dikkat çekici bir an yaşandı.

11 Haziran'da seçime gidecek olan Cimbom'da mevcut başkan Burak Elmas tribünler tarafından ıslıklarla protesto edilirken, Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Dursun Özbek'e büyük dester verildi. Özbek salona giriş yaptığında Sarı-Kırmızılı tribünlerden alkış sesleri yükseldi.







