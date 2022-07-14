Galatasaray'da Dursun Özbek ve Erden Timur, Avusturya kampına katıldı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde başkanvekili Erden Timur kamptan ayrılmıştı. Timur bu kez Başkan Dursun Özbek'le birlikte Avusturya kampına katıldı.
Geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray yeni sezonda camiasıyla barışmayı hedefliyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıyla, teknik direktör Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün'le birlikte yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde çalışmalar yapmak adına Avusturya kampından ayrılmıştı. Erden Timur bu kez Başkan Dursun Özbek'le birlikte Avusturya'ya geldi, kampa katıldı.