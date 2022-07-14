Geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray yeni sezonda camiasıyla barışmayı hedefliyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıyla, teknik direktör Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün'le birlikte yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde çalışmalar yapmak adına Avusturya kampından ayrılmıştı. Erden Timur bu kez Başkan Dursun Özbek'le birlikte Avusturya'ya geldi, kampa katıldı.





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