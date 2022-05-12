Galatasaray'da Dursun Özbek isteksiz, Burak Elmas kararsız
Son dakika Galatasaray haberi... 11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında 3. bir başkan adayının çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Dursun Özbek'in isteksiz olduğu öğrenilirken, gözler Burak Elmas'a çevrildi.
11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray 'da başkan adayları, listelerini en geç 20 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na teslim edecek. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında 3. bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Eski başkanlardan Ünal Aysal kesinlikle aday olmayacak. Dursun Özbek de mevcut şartlarda seçime girmeyi düşünmüyor. Gözler bir haftadır camianın önemli isimleriyle toplantılar gerçekleştiren Burak Elmas'a çevrildi. Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Adnan Polat'la görüşen Elmas, bir anlamda nabız yokladı ancak beklediği desteği henüz alamadı. Burak Elmas'ın nihai kararı bekleniyor.
Kaynak: Sabah