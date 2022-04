Domenec Torrent'in maç sonunda yayınca kuruluşa yaptığı açıklamada, "Saha içerisinde olan, saha içinde kalır." dedi.

“İlk yarı gerçekten hayal kırıklığıydı. Oyuncularıma ilk defa hayal kırıklığı yaşadığımı söyledim. İlk yarıda gördüklerim kabul edilebilir şeyler değildi. İki ay boyunca çalıştığımız şeyi ilk yarıda düzgün yapmıyorduk. Bekler içeride, kanatlar dışarıda ve açık oyun… Bunu yapmamıştık. Zeki oyuncular oldukları için bunu devre arasında hemen anladılar. Sadece hücumda değil, böyle bir şeyde savunmada da problem yaşarsın. Zeki oyunculara sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Devre arasında hemen anladılar. İkinci yarıya çok güçlü bir şekilde başlayarak oynamak istediğimizi oynadık.”

"LAS VEGAS'TAKİ GİBİ SAHA İÇİNDE OLAN, SAHA İÇİNDE KALIR"

"Her maçta inanılmaz kendisine yük bindiriyor, her maç oynuyor. Öncelikle kendisini nasıl hissettiğini sordum. Saha içerisinde oyuncular arasında bir şeyler olabiliyor. Bazen oyuncular arasında konuşmalar geçiyor ama Las Vegas’ta olduğu gibi saha içerisinde olan, saha içinde kalır. Her oyuncu en iyi şekilde oynamak ister ve buna çalışır. Arada bir böyle şeyler oluyor. Futbolun bir parçası. Sakin olmasını, ikinci yarıda çok iyi oynayarak takıma çok yardımcı olduğunu söyledim. Aklında kalması gereken şey sadece bu.”

TORRENT'TEN BAŞKANLIK SEÇİMİ YORUMU

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarda yapılacak başkanlık seçiminin hatırlatılması üzerine, "Benim herhangi kaygım yok. İşimi biliyorum, olabilecek maksimum puanı kazanmak. Günün sonunda eğer biz daha fazla puan kazanmayı başarırsak o noktadan sonra karar da, takdir de yukarıdaki insanların" dedi.

Domenec Torrent, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu sözleri söyledi:

"İlk yarı ikinci yarı farklı oldu. Şimdiye kadarki maçlar içerisinde en kötüydü ilk yarı. Devre arasında düzelme şansı yakaladık. Oynamak istediğimiz şeyin tam tersini oynadık ilk yarıda. Böyle bir şeyin olabileceğini biliyorduk. Hafta içinde maçın önemini konuşmuştuk. Medyada geçen şey Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti. Kulüp içerisinde ben hatırlattım, '6 maçın kazanmaya çalışmalıyız' diye. Türkiye’nin El clasicosu diyebileceğimiz bu kadar büyük maçtan sonra ne olabileceğini söyledim. Mental olarak o çipi değiştirmek ne kadar zor biliyorum, lig sonuncu ile oynuyoruz. Örnek olarak söyleyeyim, maçtan önce sordular. Dinamo Kiev maçında oynattığınız 5 tane altyapı oyuncusu oynamadı diye. Öncelikle Biz Galatasaray’ız. En iyileriyle oynamamız gerekiyor. İkincisi de adil durum değil ama 5 futbolcuyu dışarıda bırakma zorundayım. İnanın ben kesinlikle gençlere güvenen hocayım. Eğer önümüzdeki sezon devam ediyor olursam, yaz döneminde kesinlikle A Takım ile birlikte çalışmalara başlayacaklar ve sezon boyunca da şans yakalayacaklar. Flemongo’da 7 oyuncuyu dahil ettim. Barcelona da zaten bu mantalite var. Benim için önemli bir maçtı. Bütün hafta boyunca oyuncularla çalışıp, dikkatlerini vermelerine uğraştım. İlk yarıda başaramadık. Herkes kafasına göre hareket etti. Topa sahip olmadığız zaman hızlı bir şekilde savunmayı sağlayamazsın ve topu hızlı bir şekilde geri alamazsın. Bugün bu takım, Fenerbahçe’den daha fazla problem yaptı. Hoca olarak böyle bir şeyi kabul edemem. İkinci yarı kanatları kullandık. Birçok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda çok daha pozisyonel oyandık. Daha iyi oynadık. Goller ve fırsatlar bu şekilde çıktı. İlk yarı ve ikinci yarıda farklı bir takımdık" diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu ile yaşananları anlatan Torrent, "Her hafta sonu maça çıkabilmek için efor sarf eden bir oyuncu. Yaklaşık 70 dakika oynar düşünmüştük sakatlığından dolayı. Biraz daha fazla oynadı. Oyuncular arasında yanlış anlaşmalar olabiliyor. ‘Sakin ol’ dedim. Çünkü ikinci çok oyun çıkardı. İnanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir insan. Bütün oyunular ellerinden gelen her şeyi yapmak istiyorlar. Gol de atmak istiyorlar. Kalpleri orada 200 ile atıyor. Aralarında bu tarz konuşmalar geçebiliyor. Hiçbir önemi yok. Onlar takım arkadaşları. Soyunma odasına geçtiğiniz zaman 5 dakikada çözülebiliyor. Olan da buydu. Bu kazandığımız maçın çok önemli bir parçası olduğunu söyledim. Bazen bu antrenmanlarda, maçlarda olabilen bir şey. Önemli bir şey değil yani" şeklinde konuştu.

"Vicdanım rahat"

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili sorulan soruya Domenec Torrent, "Öncelikle başkan seçildiği zaman tebrik edeceğim. Karşılaştığımız durumla ilgili hatanın bizde olduğunu düşünüyorsa istediklerini yapma onların hakkı. Biz onları tebrik edeceğiz. Bizim 1 sene daha kontratımız var. Takımın daha iyi nasıl yapabiliriz diye planımız vardı ve olamaya devam ediyor. Bugün tekrar akademimizi görme fırsatı buldum maçta. Onların da oynama şeklinden memnun kaldım. Ben bana geçen gün sordular, 'Herhangi bir kaygım yok' dedim. Türk futbol ile bir şey söyleyeyim, buradan dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları geçti fakat bazen pat onların işten çıkarıldığı, devam edilmediği görüldü. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kazanmış farklı hocalar 3 aydan sonra gidiyorlarsa bu aslında Türk futbolunun kendisine sorulması gereken soru. Dünyada birçok örneği var. Benim herhangi kaygım yok. İşimi biliyorum, olabilecek maksimum puanı kazanmak. Fenerbahçe maçından sonra bitti gibi düşünmüyoruz. Günün sonunda eğer biz daha fazla puan kazanmayı başarırsak o noktadan sonra karar da, takdir de yukarıdaki insanların. Bizim buraya neden geldiğimiz belli. Bizim nasıl çalıştığımızı bile bilmeyen insanlar var. Oyuncuların nasıl durumda oldukları bilmeyen insanlar var. Hangi başkan seçilirse seçilsin tebrik edeceğim. Gelecekte olacak bir şeyi kontrol altında tutamam. Tesislerimizde 12 saat çalışırım. Gerçekten vicdanım rahat" diye cevap verdi.

"Ne kadar çok problemleri varsa o kadar yanlarındayız"

Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan’ın kadroda olmamasının sorulması üzerine ise Torrent, "Morutan’ın özellikle sorulmasını anlamıyorum. Sürekli ürkeli olmayan oyuncular üzerine sorular geliyor. Dinamo Kiev maçını gördünüz. Ben sahada, antrenmanlarda gördüğü şeylerle her gün yaşıyorum. Morutan ve Barış inanılmaz antrenmanlar çıkarıyor. Benim antrenmanlardan hiçbir şikayetim yok. Ben orada kokusunu alıyorum formda mı, değiller mi diye. Her maçta 5 oyuncuyu dışarıda bırakmam lazım. Kolay değil. Hepsi oynamak isteyecek. Barış ve Morutan oynadı diyelim. Niye Emre oynamadı diye sorulmuyor mesela bazen. Morutan Florya’da gördüğüm şey, geçen gün yalnız başına yemek yiyordu. Onla iletişim zor olabiliyor. Sadece kendi ülkesinin dilini konuşuyor. Profesyonel olmanın yanında çok iyi bir çocuk olduğu için tesisteki herkes yardım etmek istiyor. Absürt şeyler duydum, yok yalnız bırakıyormuşuz, onlar ilgilenmiyormuşuz gibi. Hiçbir oyuncu ile hiçbir şahsi problemim yok. Tam tersine ben yardımcı olmak için buradayım, özellikle genç olanlarla. Ne kadar çok problemleri varsa o kadar yanlarındayız" açıklamasında bulundu.

İHA