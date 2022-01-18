Aslan'ın hocası Domenec Torrent, takımının Hatay karşısında ilk yarıda ortaya koyduğu oyundan memnun kaldı. Genel olarak oyuncularının hücumdaki performansını da beğenen İspanyol teknik adam, savunma konusunda ise tam tersini düşünüyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, hem takviyelerle hem de idman programıyla defansif sorunları da en kısa sürede çözmeye kararlı.

Kaleci hocası takıma katıldı

Galatasaray 'da Torrent'in ekibine son dahil olan Ricard Segarra, dünkü idmanda ilk kez sahadaydı. Daha önce Barcelona'nın alt yaş takımlarında çalışan İspanyol kaleci antrenörü, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve İsmail Çipe ile yakından ilgilendi.