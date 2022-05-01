Demir Grup Sivasspor maçının son hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray ’da zorunlu rotasyon gerçekleşecek. Teknik Direktör Domenec Torrent’in, sakatlığı bulunan Omar’ın yerine Boey, cezalı Marcao’nun yerine ise Alpaslan ile maça başlaması bekleniyor. Diğer taraftan ileri uçta ise Mustafa Muhammed’in forma giyeceği belirtildi.

Torrent seri peşinde

Cim-Bom’da Adana Demirspor’un önceki gün yenilmesi, Avrupa yolunda sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Teknik Direktör Torrent dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak, önlerinde kazanmaları gereken 4 maçın olduğunu söyledi.

59 yaşındaki Katalan teknik adamın, “Bu kötü sezonun tesellisi Avrupa bileti olabilir. Bir şansımız var ve önümüzdeki 4 maçı kazanırsak bu hedefimize ulaşabiliriz” dediği öğrenildi. (Skorer)