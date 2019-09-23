11 Eylül’de aylık Divan Kurulu toplantısını gerçekleştiren Galatasaray’da divan heyeti bu kez olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. 20’den fazla üyenin talebiyle bugün Dedeman Otel’de saat 17.00’de yapılacak olan toplantı basına kapalı olacak. Geçtiğimiz günlerde kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü toplantıda iki gündem maddesinin görüşüleceği kaydedildi. İlk olarak Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshi masaya yatırılacak. Protokollerin güncel durumları ve olası sonuçları tartışılacak.

Sunum yapılacak

İkinci olarak ise yeniden yapılandırma kapsamında Ziraat Bankası. Denizbank ve AktifBank ile imzalanan sözleşmeler hakkında bilgilendirme yapılacak. Anlaşmaların detayları hakkında sunum yapılacak.

Ne olmuştu?

Emlak Konut, Galatasaray’ın Metin Oktay Tesisleri’nden çıkamaması üzerine yapılan Riva ve Florya anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Bugüne kadar Alınan paraların geri ödenip ödenmeyeceği, anlaşmanın farklı bir şekilde devam edip etmeyeceği konusunda bir mutabakat sağlanamadı.