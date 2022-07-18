Galatasaray 'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesi gençler için de umut kaynağı oldu... Sarı-Kırmızılı altyapıdan yetişen, Cimbom'la tam 15 kupa kazanan ve Avrupa'da İnter forması giyerek ülkemizi gururlandıran Buruk, şimdi de teknik adam olarak Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda elbette kendisi gibi altyapıdan yetişen gençlere de olabildiğince forma şansı vererek onları vitrine çıkarmayı planlayan başarılı hoca, Avusturya kampına birçok yıldız adayını götürmüştü.

Hazırlık maçında şans buldu

Bu isimlerden özellikle kamuoyunda Ayhan Akman'ın büyük oğlu Hamza Akman dikkat çekerken, Buruk'un da Özgür Baran Aksaka'yı çok beğendiği öğrenildi. A takımla sezon başı kampına giderek büyük bir deneyim yaşayan 19 yaşındaki orta saha idman performansıyla dikkat çekerken, Sigma Olomouc'la oynanan son hazırlık maçında da kısa bir süre şans bulmuştu. Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran Aksaka'nın yeni sezonda orta saha rotasyonunda olabileceği kaydedildi.