2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray, 2021'e istediği başlangıcı yapamadı. Cim Bom, Antalyaspor ile sahasında oynadığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ligde 15 maça çıkan ve 6'sında puan kaybeden Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Aslan puan kaybedilen 6 maçın 4'ünü kendi sahasında oynadı. 3. haftada Seyrantepe'de oynanan Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmazken Galatasaray, Alanyaspor'a da 2-1 kaybetti. Ardından Sarı-Kırmızılılar, Kayseri'yle 1-1, Antalya'yla da 0-0 berabere kaldı.