Ligde dün akşam Başakşehir’i konuk eden Sarı-Kırmızılılar’da gol umudu olarak takımın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne görev yaptı. İlk 11’de çıktığı mücadelenin özellikle ilk yarısında önemli fırsatlar yakalayan tecrübeli futbolcu, bu pozisyonlardan sonuç alamadı. 23’te sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Diagne, topu sağına çekip uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top, yandan dışarıya gitti. 32. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed’in kısa düşen pasında araya giren Morutan, topu Diagne’ye aktardı. Penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Diagne’nin dönerek yerden şutunda top kaleci Muhammed’in üzerine gitti. 40’ta ise sol çaprazda topla buluşan Kerem, penaltı noktasında Diagne’yi topla buluşturdu. Diagne, yüzünü kaleye dönüp kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top, yandan dışarıya gitti.

Kontrollerin ardından belli olacak

Karşılaşmanın ilk yarısında girdiği önemli fırsatlardan yararlanamayan Diagne, ikinci yarıda hırslı görüntü sergilese de şanssızlık yaşadı. Deneyimli isim, 62. dakikada sol kanatta Duarte ve Caiçara’nın arasından geçmek isterken ayağını yere kötü bastı ve yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Diagne, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun da yardımlarıyla sekerek 65’te oyundan çıktı. İlk belirlemelere göre adale sakatlığı yaşadığı belirtilen Diagne’nin son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.