Galatasaray'da Diagne sınıfta kaldı
Benfica maçı sonrası Fatih Terim’in gazabına uğrayan isimlerden biri de yeni transfer Mbaye Diagne’ydi. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Senegalli futbolcuyla bir görüşme yapacak olan tecrübeli hoca, ekibinden golcü oyuncu için özel bir çalışma programı hazırlamasını istedi.
Diagne’nin fiziksel açıdan takımın gerisinde olduğuna kanaat getiren Terim, 27 yaşındaki futbolcudan bir an önce toparlanmasını bekliyor. Diagne’nin hazırlanma sürecinde, ligde Mitroglou’nun tercih edilmesinin de seçenekler arasında bulunduğu belirtiliyor.
Topla en az o buluştu
Diagne, Benfica karşısında Galatasaray’ın en az topla buluşan oyuncusuydu. Kaleye isabetli tek bir şut bile çekemeyen tecrübeli futbolcu, ileride duvar olup hücum oyuncularının rakip yarı sahaya yerleşmesine de yardımcı olamadı. Galatasaray, Diagne’yi ara transferin son günlerinde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.