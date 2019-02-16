Diagne’nin fiziksel açıdan takımın gerisinde olduğuna kanaat getiren Terim, 27 yaşındaki futbolcudan bir an önce toparlanmasını bekliyor. Diagne’nin hazırlanma sürecinde, ligde Mitroglou’nun tercih edilmesinin de seçenekler arasında bulunduğu belirtiliyor.

Topla en az o buluştu

Diagne, Benfica karşısında Galatasaray’ın en az topla buluşan oyuncusuydu. Kaleye isabetli tek bir şut bile çekemeyen tecrübeli futbolcu, ileride duvar olup hücum oyuncularının rakip yarı sahaya yerleşmesine de yardımcı olamadı. Galatasaray, Diagne’yi ara transferin son günlerinde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.