Mbaye Diagne, Galatasaray'ın planlarını bozdu. UEFA ile yapılan anlaşmaya göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcusu için 12 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Nasr Kulübü ile anlaşmıştı.

28 yaşındaki santrfor, Al Nasr'ın 2 milyon 400 bin euro'luk teklifini kabul etmeyince, görüşmeler tıkandı.

Arabistan ekibinin önerdiği rakamı Galatasaray'dan da kazandığını belirten Senegalli oyuncunun, "O para için neden İstanbul'dan ve Galatasaray'dan vazgeçeyim? Aynı parayı zaten burada da kazanıyorum" dediği öğrenildi.

İki kulüp arasındaki temaslar sürerken, Diagne'nin menajeri Arabistan'da pazarlık masasında fiyatı yükseltmeye çalışıyor.

Diagne kalmak istiyor!

Mbaye Diagne'nin takımda kalma konusundaki inadı, Galatasaray yönetimini de başka arayışlara yönlendirdi.

Teknik heyetle bağlantılı şekilde çalışmalar devam ederken, Diagne'nin dışında hangi oyuncunun gözden çıkarılabileceği masaya yatırıldı.

Akla gelen ilk isim Younes Belhanda oldu. Sarı kırmızılılar, Faslı oyuncusunu 10 milyon euro'dan aşağıya satmak istemiyor.

Kaynak: TRT SPOR