Cim Bom, Konyaspor ile bugün oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı ve kamp için şehre geçti. Kamp kadrosunda en çok merak edilen konulardan biri, Diagne'nin Konya'ya götürülüp götürülmeyeceğiydi. Göztepe maçında oyundan alınırken teknik ekibe tepki gösteren Senegalli forvet, Antalyaspor karşılaşması öncesi son anda kadrodan çıkarıldığını öğrenince büyük şok yaşamıştı. Moralinin hayli bozuk olduğu ve teknik ekibin gözünden düştüğü öne sürülen Diagne, buna karşın Konya kafilesine dahil edildi. Bir diğer sürpriz ise Arda Turan cephesinde yaşandı. Sarı kart cezalısı olmasına rağmen kendi isteğiyle kafileye dahil olan Kaptan, zorlu deplasmanda takım arkadaşlarına destek vermeyi amaçlıyor.