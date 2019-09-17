Cim-Bom’dan gönderilen Senegalli futbolcunun takımın zaaflarını iyi bilmesi, iki stoper Luyindama ve Marcao’nun sıkıntılı performansı, Avrupa maçları öncesindeki en büyük çekince oldu. Diagne’nin ayrıca oynarsa ekstra motivasyonla sahaya çıkabileceği dile getirildi.

Şampiyonlar Ligi serüvenine yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge karşılaşması ile başlayacak olan Galatasaray, ilk karşılaşmasında tanıdık bir isimden çekiniyor: Mbaye Diagne...

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan astronomik rakamlara sarı-kırmızılılara gelen ve sürekli olarak tartışılan Senegalli futbolcu, transferin son günü sürpriz şekilde Belçika takımı Club Brugge’e kiralanmıştı.

Sezona iyi başlayan Belçika ekibinde henüz istenen süreleri alamayan ve sadece 3 dakika görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcunun, yarınki mücadele için sarı-kırmızılı teknik kadroyu en fazla tedirgin eden isim olduğu ifade edildi.

Oynaması halinde Diagne’nin kendini göstermek için ekstra motive olacağını düşünen teknik kadro, ayrıca sarı-kırmızılı takımdaki antrenman performanslarını da (Luyindama ve Marcao’ya karşı) dikkate alarak Senegalli forvetin oynamasının sıkıntı yaratabileceğini planlıyor. Diagne’nin Luyindama ve Marcao’nun zaaflarını bilmesinin yaratabileceği riskler de futbolcularla paylaşıldı. Bu nedenle Diagne’nin yarınki maçta oynaması arzu edilmiyor.

Formasyon 4-3-3

Galatasaray’da Belhanda’nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim’in, 4-3-3 formasyonunu tercih edeceği öğrenildi. Deneyimli hocanın özellikle orta alanda üstünlüğü almak istediği ve Nzonzi’nin sağında Seri solunda da Lemina’nın olacağı bir hat planlandığı dile getirildi. Terim ön tarafta ise Feghouli-Falcao-Babel’i sahaya sürecek.

(Milliyet)