Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. Başkanı seçilen Burak Elmas ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti.





Devir teslim töreninde konuşan yeni başkan Burak Elmas, Mustafa Cengiz ve ekibine teşekkür etti. Mustafa Cengiz ise Burak Elmas ve ekibine, "Candan başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı

Burak Elmas: "Verdiğiniz emek için teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Sağlıklı bir ömür diliyorum"

Mustafa Cengiz, “Candan başarılar diliyorum. Hakikaten yapılacak çok iş var. Her noktada yardımcı oluruz. Hayalimiz güzel neticeler almak"

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