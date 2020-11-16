3 günlük iznin ardından Sarı-Kırmızılılar bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak. Milli araya art arda alınan 3 galibiyetle moralli giren Cim Bom'da teknik direktör Fatih Terim önce öğrencileriyle kısa bir toplantı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcının idman öncesi konuşmasında, "Artık hata yapma lüksümüz yok. İyi bir seri yakaladık, bunu devam ettirmeliyiz" diyeceği öğrenildi.

Seçim etkilemesin diye...

Yönetimin seçim kararı almasının oyuncu cephesini etkilememesi açısından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da bugün Florya'ya geleceği ve "Siz seçimi düşünmeyin. Her şeyinizle sahada olun yeter. Gerisini biz halledeceğiz" şeklinde bir konuşma yapacağı da gelen haberler arasında.

Metin Karabaş