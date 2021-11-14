Ezeli rakibi Fenerbahçe , Galatasaray maçını bir kurtuluş olarak görürken, Cim-Bom da kendi evindeki derbiye hem puan hem de para maçı gözüyle bakıyor. Sarı-kırmızılılar açısından Fenerbahçe karşılaşması, yaklaşık 25 milyon liradan fazla gelir demek...

Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı, uzun bir aranın sonrasında ilk kez tam kapasite olarak hizmet verecek. Bunun Fenerbahçe derbisine denk gelmesi de, Cim-Bom açısından avantaj olarak görülüyor.

45 bin bilet satışa çıkacak!

Localar ve 5 maçlık kombineler dışında kalan yaklaşık 45 bin bilet yarın satışa çıkacak. Günler öncesinden kulüp telefonları kilitlenirken, yöneticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor. Bilet fiyatlarının 1250 lira ile 90 lira arasında olacağı öğrenildi.

Bir taşla iki kuş vurulacak

25 milyon liradan fazla hasılat dışında, Galatasaray Store satışlarının da Fenerbahçe derbisiyle artacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılılar böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacak.

Sarı-kırmızılı idareciler, satışa çıkacak biletlerin birkaç saat içinde tükenmesini beklediklerini söyledi. Yöneticiler, “Taraftar maç izlemeyi özledi. Aşısını yaptıranlar maçı izleyebilecek. İlgiden de görüyoruz ki, karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Derbi maçta özlediğiniz ve istediğimiz atmosferi göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.