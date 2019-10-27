Galatasaray'da derbi öncesi son dakika gelişmesi...

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımda Ryan Donk, oğlu ameliyat olduğu için Beşiktaş maçının kadrosunde yer alamayacak.

27 Ekim 2019, Pazar 16:51
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Galatasaray'da derbi öncesi son dakika gelişmesi...

Galatasaray bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcu Ryan Donk'un oğlu ameliyat olduğu için mücadelenin kadrosunda yer alamayacak.

Donk İnstagram hesabından açıkladı...

Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım. #BizGalatasarayız 💛♥️

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'da bu önemli maçta forma giyemeyecek.

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