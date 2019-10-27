Galatasaray bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcu Ryan Donk'un oğlu ameliyat olduğu için mücadelenin kadrosunda yer alamayacak.

Donk İnstagram hesabından açıkladı...

Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım. #BizGalatasarayız 💛♥️

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'da bu önemli maçta forma giyemeyecek.

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