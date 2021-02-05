Galatasaray'da derbi çalışması ve Gedson Fernandes gelişmesi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son dakika gelişmesi. Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya gelecek gelecek olan Galatasaray çalışmalarını tesislerinde tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekipte merak edilen isimlerden yeni transfer Gedson Fernandes son antrenmanda yer almadı. Portekizli orta saha oyuncusu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde takımındaki yerini alamayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı. Yeni transferlerden DeAndre Yedlin çalışmada yer aldı. Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes ise antrenmanda yer almadı. Portekizli oyuncunun derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor. Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ise çalışmada yer aldı.
Galatasaray yaptığı taktik antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.