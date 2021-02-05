Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı. Yeni transferlerden DeAndre Yedlin çalışmada yer aldı. Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes ise antrenmanda yer almadı. Portekizli oyuncunun derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor. Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ise çalışmada yer aldı.

Galatasaray yaptığı taktik antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.







