Galatasaray 20 yılı aşkın süre Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galibiyet görememişti ve bu seriyi geçen sezon sonlandırmıştı. Galatasaray, 23 Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmiş aynı zamanda zirvenin ortaklarından biri olmuştu. Galatasaray bu maçın ardından Gençlerbirliği karşısında da kazanıp 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Fakat Galatasaray daha sonra düşüşe geçti. Koronavirüs vakalarının o dönemde ilk kez görülmeye başlaması, daha sonra lige verilen ara ile birlikte yaşanan talihsiz sakatlıklar Galatasaray'ı etkilemişti.

Geçen sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alınan galibiyetinin ardından Galatasaray sadece iki kez kazanabildi. Galatasaray sezonu da 6.sırada bitirmişti.

01.03.2020 Galatasaray 3 - 0 Gençlerbirliği

08.03.2020 Sivasspor 2 - 2 Galatasaray

15.03.2020 Galatasaray 0 - 0 Beşiktaş

14.06.2020 Ç. Rizespor 2 - 0 Galatasaray

21.06.2020 Galatasaray 3 - 3 Gaziantep FK

28.06.2020 Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

05.07.2020 Galatasaray 1 - 3 Trabzonspor

08.07.2020 Alanyaspor 4 - 1 Galatasaray

12.07.2020 Ankaragücü 1 - 0 Galatasaray

18.07.2020 Galatasaray 3 - 1 Göztepe

24.07.2020 Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray

Fatih Terim yönetimindeki takım bu sezon ise 6 Şubat 2021 tarihinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0'lık skorlar yendi. Galatasaray bu sonuçla ezeli rakiplerini geçip averajla lide r olmuştu. Galatasaray bu maçın ardından üç kez daha kazanıp tıpkı geçen sezon gibi 8 maçlık seri yakaladı ama sürdüremedi.

Galatasaray, Mart 2021'den itibaren düşüşe geçti. Son 5 maçında sadece bir kez kazanan Galatasaray zirve yarışında bir adım geride kaldı. Galatasaray geçen sezon da Mart ayı içinde oynadığı son iki karşılaşmayı galip bitirememişti

Bu sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alınan galibiyetinin ardından Galatasaray 4 kez puan kaybetti

14.02.2021 Galatasaray 2 - 1 Kasımpaşa

20.02.2021 Alanyaspor 0 - 1 Galatasaray

27.02.2021 Galatasaray 2 - 0 BB Erzurumspor

03.03.2021 Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray

07.03.2021 Galatasaray 2 - 2 Sivasspor

13.03.2021 Kayserispor 0 - 3 Galatasaray

19.03.2021 Galatasaray 3 - 4 Ç. Rizespor

03.04.2021 Hatayspor 3 - 0 Galatasaray