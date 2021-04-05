Galatasaray'da dejavu | Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyet fayda getirmedi
Galatasaray 20 yılı aşkın süre Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galibiyet görememişti. Fatih Terim yönetimindeki takım geçen sezon 3-1, bu sezon ise 1-0'lık skorlarla deplasmanda ezeli rakibini yenerken uzun seriyi sonlandırmıştı. Fakat Fenerbahçe galibiyetinin ardından bir süre daha formunu sürdüren Galatasaray daha sonra düşüşe geçti
Galatasaray 20 yılı aşkın süre Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galibiyet görememişti ve bu seriyi geçen sezon sonlandırmıştı. Galatasaray, 23 Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmiş aynı zamanda zirvenin ortaklarından biri olmuştu. Galatasaray bu maçın ardından Gençlerbirliği karşısında da kazanıp 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Fakat Galatasaray daha sonra düşüşe geçti. Koronavirüs vakalarının o dönemde ilk kez görülmeye başlaması, daha sonra lige verilen ara ile birlikte yaşanan talihsiz sakatlıklar Galatasaray'ı etkilemişti.
Geçen sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alınan galibiyetinin ardından Galatasaray sadece iki kez kazanabildi. Galatasaray sezonu da 6.sırada bitirmişti.
01.03.2020 Galatasaray 3 - 0 Gençlerbirliği
08.03.2020 Sivasspor 2 - 2 Galatasaray
15.03.2020 Galatasaray 0 - 0 Beşiktaş
14.06.2020 Ç. Rizespor 2 - 0 Galatasaray
21.06.2020 Galatasaray 3 - 3 Gaziantep FK
28.06.2020 Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
05.07.2020 Galatasaray 1 - 3 Trabzonspor
08.07.2020 Alanyaspor 4 - 1 Galatasaray
12.07.2020 Ankaragücü 1 - 0 Galatasaray
18.07.2020 Galatasaray 3 - 1 Göztepe
24.07.2020 Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray
Fatih Terim yönetimindeki takım bu sezon ise 6 Şubat 2021 tarihinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0'lık skorlar yendi. Galatasaray bu sonuçla ezeli rakiplerini geçip averajla lider olmuştu. Galatasaray bu maçın ardından üç kez daha kazanıp tıpkı geçen sezon gibi 8 maçlık seri yakaladı ama sürdüremedi.
Galatasaray, Mart 2021'den itibaren düşüşe geçti. Son 5 maçında sadece bir kez kazanan Galatasaray zirve yarışında bir adım geride kaldı. Galatasaray geçen sezon da Mart ayı içinde oynadığı son iki karşılaşmayı galip bitirememişti
Bu sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alınan galibiyetinin ardından Galatasaray 4 kez puan kaybetti
14.02.2021 Galatasaray 2 - 1 Kasımpaşa
20.02.2021 Alanyaspor 0 - 1 Galatasaray
27.02.2021 Galatasaray 2 - 0 BB Erzurumspor
03.03.2021 Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray
07.03.2021 Galatasaray 2 - 2 Sivasspor
13.03.2021 Kayserispor 0 - 3 Galatasaray
19.03.2021 Galatasaray 3 - 4 Ç. Rizespor
03.04.2021 Hatayspor 3 - 0 Galatasaray