Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'in sakatlığıyla sarsıldı. Maçın ilk yarısında Lens'in müdahalesi sonrası ayak bileği kötü şekilde esneyen Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü 90 dakikanın ardından Levent Şahin açıkladı.

'Kendisi hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle'

Yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray yardımcı antrenörü Şahin, ''Maça baktığımızda 20'inci dakikada Yedlin'in pozisyonuyla net bir mesaj aldık. Şu anda kendisi hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle.'' dedi.

Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada hem Lens’in hareketine hem de kart çıkmamasına isyan etti, hakem Ali Palabıyık'ı sert bir dille eleştirdiler.



