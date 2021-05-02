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Galatasaray'da Deandre Yedlin, 4 maç sonra kadroya girdi

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve 4 maçtır forma giyemeyen Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Deandre Yedlin, Gençlerbirliği maçıyla kadroya döndü.

02 Mayıs 2021, Pazar 21:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Deandre Yedlin, 4 maç sonra kadroya girdi

Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray’da eksikler

Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Yedlin 4 maç sonra kadroya girdi

Galatasaray’da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan’da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.


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