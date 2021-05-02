Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı.
Galatasaray’da eksikler
Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Yedlin 4 maç sonra kadroya girdi
Galatasaray’da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan’da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.